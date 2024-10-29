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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 11:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün AHİDDER isimli yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli yakalandı.
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