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İstanbul’da çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli’ye son görev

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 15:18
İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı. Polis memuru hakan telli şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.
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