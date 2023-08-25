İstanbul’da çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli’ye son görev

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı. Polis memuru hakan telli şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

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