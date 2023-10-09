İstanbul'da bir şehit! İhbar üzerine adrese giden polis memuruna silahlı saldırı...

İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir adrese giden polis memuru silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından başsağlığı paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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