İstanbul’da 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor! Depreme karşı güvenli konutlar inşa ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Bugüne kadar 71 bin bağımsız bölümün depreme karşı güvenli hale getirilmesi için adım atıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.

