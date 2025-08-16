İstanbul’da 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor! Depreme karşı güvenli konutlar inşa ediliyor

16 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 16.08.2025 13:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Bugüne kadar 71 bin bağımsız bölümün depreme karşı güvenli hale getirilmesi için adım atıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.
