İstanbul’da 100 günlük su kaldı

İstanbul’da son 10 yılın en düşük su seviyesi, vatandaşları tedirgin ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, su krizleriyle boğuşan mega şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak adına yaptığı hamleler, İstanbullulara uzun yıllar derin bir nefes aldırmıştı.Yerel seçimler öncesi ‘kaybedecek bir dakikamız bile yok’ diyerek vatandaşlardan oy isteyen Ekrem İmamoğlu ve yönetimi aldığı kararlar, İstanbul’u yeniden 90’lı yıllara götürecek türden. İstanbul’un susuz kalmaması için kurulan tesislerdeki hazır suyu kullanarak, su seviyelerin hızla düşmesine neden olan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su kaynaklarını tek tek kurutuyor. İSKİ faaliyetlerinin uzantılarından biri olan su arıtma tesisinin yapımı iptal edilmiş, bununla alakalı temel atmama töreni yapan İmamoğlu, yaşanacak su krizinin ilk adımını atmış oldu. Takvim Gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınına katılarak, İstanbul’u bekleyen su krizinin perde arkasını anlattı. Kızıltaş “İstanbul’u yönetmeye başlayan zihniyetin, hizmette süreklilik konusuna nasıl baktığının, yirmi küsür senedir İstanbul’un suyunu idare eden mekanizmanın planını iptal etmenin nelere sebebiyet vereceğini anlamak açısından ilginç bir adımdı. Usta yazar ayrıca “İstanbul’u yönetenlerin kapıda olan su sıkıntısının gidermek için tedbir almak yerine ‘Efendim biz bu işi garantisiyle almıştık. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan 2040, 2070’e kadar su problemi olmayacağı söylemişti' gibi açıklamalar yaparak muhtemel bir başarısızlığın kamufle etme niyetinde görünüyorlar. Yarın öbür gün susuzluk sorunuyla karşılaşırsak bunu on altı milyona izah edemezler” dedi.