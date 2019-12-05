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AK Parti'li Veysel Eroğlu: Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
KİMSE İSTANBUL'U SUSUZ BIRAKMAZ

Afyonkarahisar Milletvekili , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'un durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Veysel Eroğlu, "Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın 'dan yardım isteyebilirler." dedi.

'da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı." diye konuştu.

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