AK Parti'li Veysel Eroğlu: Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Veysel Eroğlu, "Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler." dedi.
İstanbul'da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı." diye konuştu.
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