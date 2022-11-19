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İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok! Halk sesini İBB’ye duyurmaya çalışıyor

A Haber
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Giriş: 19.11.2022 10:05
İstanbul'a kazandırılacağı söylenen bir futbol stadyumundan hala haber yok. Bahçelievler'deki Kocasinan futbol sahası ve zeminaltı otopark inşaatında hiçbir çalışma yapılmıyor. Gençler ve otopark ihtiyacı olan çevre sakinleri tepkili.
İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok İSTANBUL'A KAZANDIRILACAK TESİSTEN HABER YOK

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İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok
İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok
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