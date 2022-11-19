19 Kasım 2022, Cumartesi
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İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok! Halk sesini İBB’ye duyurmaya çalışıyor
İstanbul'a kazandırılacağı söylenen bir futbol stadyumundan hala haber yok. Bahçelievler'deki Kocasinan futbol sahası ve zeminaltı otopark inşaatında hiçbir çalışma yapılmıyor. Gençler ve otopark ihtiyacı olan çevre sakinleri tepkili.