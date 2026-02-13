İstanbul’a 448 yeni radyo frekansı! DAB+ dönemi resmen başladı

Abdulkadir Uraloğlu, Dijital Radyo Yayıncılığı Lansman Töreni kapsamında yeni nesil dijital radyo teknolojisi DAB+ hakkında açıklamalarda bulundu. DAB+ ile İstanbul’a 448 yeni radyo frekansı kazandırıldığını belirten Uraloğlu, kamu ve özel olmak üzere 15 radyo kanalının bu teknolojiyle yayın yaptığını açıkladı. Çamlıca Kulesi’nden hayata geçirilen sistemin daha net ses kalitesi sunduğunu ve analog yayınlara göre yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağladığını vurguladı.