Sıradaki Videolar
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahte altın bozdurmak isteyen zanlı yakalandı

Düzce’de sahte altın zinciri bozdurmak isteyen bir kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Zanlı gözaltına alındı.

