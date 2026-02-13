SON DAKİKA
Sıradaki Videolar
Televizyon
Tutuklu sanık Kenan Yılmaz duruşmada eşini suçladı.
Gündem
Sahte altın bozdurmak isteyen zanlı yakalandı
Yaşam
ULAK Haberleşme'ye siber güvenlik ödülü
Yaşam
Tarım Bakanı’ndan sağanak ve fırtınadan etkilenen illere “geçmiş olsun” mesajı
Yaşam
Ramazan öncesi camiler gül suyuyla temizleniyor
Giriş Tarihi:
13 Şubat 2026 14:18
Son Güncelleme:
13 Şubat 2026 14:20
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde bazı yollar kapalı
Kayseri’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktardı.
Öne Çıkanlar
Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?