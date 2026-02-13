Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek soykırıma adeta yargı eliyle destek verdi. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in yanında saf tutan, dünya halklarının tepkisi üzerine kısa süreli "yapmacık" ambargolar uygulayan Alman hükümetinin ardından, en üst yargı mercii de silah sevkiyatının önünü tamamen açtı. Alman halkının yüzde 82’sinin "hayır" demesine rağmen soykırıma ortak olan hükümetin kirli planını A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz deşifre etti. Terörle mücadele eden Türkiye’ye ambargo uygulayıp, bebek katleden İsrail’e sınırsız destek veren Batı’nın çifte standardı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.