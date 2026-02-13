CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek soykırıma adeta yargı eliyle destek verdi. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in yanında saf tutan, dünya halklarının tepkisi üzerine kısa süreli "yapmacık" ambargolar uygulayan Alman hükümetinin ardından, en üst yargı mercii de silah sevkiyatının önünü tamamen açtı. Alman halkının yüzde 82’sinin "hayır" demesine rağmen soykırıma ortak olan hükümetin kirli planını A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz deşifre etti. Terörle mücadele eden Türkiye’ye ambargo uygulayıp, bebek katleden İsrail’e sınırsız destek veren Batı’nın çifte standardı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Küçükçekmece'de yıkım sırasında korku dolu anlar!
Küçükçekmece'de yıkım sırasında korku dolu anlar!