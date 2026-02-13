CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarım Bakanı’ndan sağanak ve fırtınadan etkilenen illere “geçmiş olsun” mesajı

İbrahim Yumaklı, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere sağanak ve fırtınadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olumsuzluk yaşanan bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, risk bulunan illerde de tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

