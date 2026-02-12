CANLI YAYIN
Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde “CHP vandallığı” yaşandı. Meclis tarihinde görülmemiş bir skandala imza adan CHP’liler kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yeminini engellemeye çalıştı. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar ördüler. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis’te yaşanan kavgaya ilişkin A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Gökçek, "Bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar" diyerek yapılanın anayasayı çiğnemek olduğunu söylerken, "Özgür Özel Silivri'den arayıp 'orayı karıştırın' dedi." diye konuştu.

