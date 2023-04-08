İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Başakşehir - Kayaşehir metro hattıyla kesintisiz ulaşım...

İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Başkan Erdoğan, bugün Başakşehir-Kayaşehir arasına yapılan metro hattının açılış törenine katılacak. Erdoğan tarafından açılacak metro hattında A Haber'e açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hatla ilgili bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı. Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz." dedi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konukları aktardı.