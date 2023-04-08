08 Nisan 2023, Cumartesi
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İstanbul yeni metrosuna kavuştu! Başkan Erdoğan'dan Başakşehir-Kayaşehir metrosu açılış töreninde önemli açıklamalar
İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Başkan Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir arasına yapılan metro hattının açılış törenine katıldı. Törende kürsüye gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li İBB'nin metro yapımını bıraktığını ve projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tamamladığına dikkat çekerken İBB'ye de "3 yılda İstanbul'a bir çivi bile çakamadılar" sözleriyle tepki gösterdi. Başkan Erdoğan TCG Anadolu Uçak Gemisinin pazartesi itibarıyla devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca yerli otomobil TOGG'un Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e de gönderildiğini açıkladı.