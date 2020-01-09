İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok! Vatandaşlar isyan etti
İSTANBUL SİLİVRİ'DE SU KRİZİ
İstanbul Silivri'de 3 gündür süren su krizine halk tepki göstermeye devam ediyor. İlçedeki su sıkıntısı A Haber muhabiri Osman İmece anlattı.
OLUMSUZLUKLARA BİRDE SU SIKINTISI EKLENDİ
Son bir haftadır devam eden İstanbul'da ki aşırı yağışlar ve fırtınalar birçok olumsuzluğa neden olurken bu olumsuzluklara su sıkıntısı da eklendi. İstanbul'un Silivri ilçesine 3 gündür verilemeyen su hizmeti bölgede yaşayanların mağduriyetlerine sebep oldu. Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Sancaktepe Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi gibi pek çok noktaya iletilemeyen su gün geçtikçe bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor.
Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Nuri Solmaz;
"3 gündür su sıkıntısı yaşıyoruz. Belediye'nin sadece hava muhalefeti nedeniyle Büyükçekmece gölünden su alamıyoruz bilgisini verdiğine değindi. Büyük bir altyapı sıkıntısı olduğunu söyleyen Solmaz, İSKİ belediyesinin kısa sürede sorunu çözmesi için istekte bulundu.
Mahalle sakinleri ise; İSKİ'nin veya belediyenin su kesilmeden haber vermesi gerektiğini vatandaşlarında buna göre önlemler alacağını söyledi. Su fiyatlarının pahalı olması ve alım güçlerinin buna sürekli uygun olmadığını belirten Silivrililer, kesintinin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor.
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