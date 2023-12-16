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İstanbul Sarıyer’de ağaç devrildi! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 16.12.2023 16:25
İstanbul Sarıyer'de kuvvetli fırtına nedeniyle işlek olarak kullanılan Bahçeköy Caddesi’nde ağaç devrildi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu son durumu aktardı.
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