İstanbul Modern ziyaretinde Başkan Erdoğan’a sevgi seli

İstanbul Modern'in Galataport'taki yeni binası gezen Başkan Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, Almanya'dan gelen bir vatandaşa seçimi hatırlatarak oy kullanmasını istedi. Erdoğan, daha sonra İstanbul Modern’den ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN