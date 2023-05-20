20 Mayıs 2023, Cumartesi
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İstanbul Modern ziyaretinde Başkan Erdoğan’a sevgi seli
İstanbul Modern'in Galataport'taki yeni binası gezen Başkan Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, Almanya'dan gelen bir vatandaşa seçimi hatırlatarak oy kullanmasını istedi. Erdoğan, daha sonra İstanbul Modern’den ayrıldı.