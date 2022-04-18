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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu A Haber'e konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorulara yanıt verdi

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Giriş: 18.04.2022 23:09
Güncelleme:18.04.2022 23:10
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, A Haber’de yayınlanan Sebep Sonuç programında Türkiye’deki göçmenler konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalınsu, "Yaklaşık 500 bin Suriyeli ülkesine döndü." bilgisini paylaştı. Yalınsu, "Şuanda Türkiye’de toplamda 5 milyon 498 bin 586 yabancı yasal bir şekilde ikamet etmektedir." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bayram Yalınsu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden algı operasyonu çekerek sorduğu soruları da yanıtladı.
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