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İstanbul için yoğun kar uyarısı | Vali Yerlikaya: 12.00 24.00 arası kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2022 12:26
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'de bugün etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaptı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları canlı yayında aktardı.
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