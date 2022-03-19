19 Mart 2022, Cumartesi
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İstanbul için yoğun kar uyarısı | Vali Yerlikaya: 12.00 24.00 arası kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'de bugün etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaptı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları canlı yayında aktardı.