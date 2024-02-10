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İstanbul en çok ziyaret edilen şehir oldu! 100 şehir arasında 1. oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 10:35
Uluslararası bir araştırma şirketi, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrini açıkladı. Türkiye'den 2 şehir, listenin ilk 4 sırasına girdi. İşte tüm detaylar…
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100 şehir arasında 1. oldu
100 şehir arasında 1. oldu
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