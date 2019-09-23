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23.09.2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hak eylemi 27. gününde | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan yüzlerce işçi, bir mesajla işlerinden oldular. İşçiler günlerdir işlerini geri alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinde çalışan yüzlerce işçi, bir mesajla işlerinden oldular. İşçiler günlerdir işlerini geri alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin eylemi 27. Gününde. AHaber muhabiri bir mesajla işten çıkarılan işçilere mikrofon uzattı. Hak mücadelesini sürdüren işçilerden biri "Beni işçi fazlalılığı gerekçesiyle işten çıkardılar. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Benim çalıştığım parkta şu an güvenlik yok. Eleman olmadığı için orada çalışan güvenlikleri başka parklara taşıdılar. Ve şuanda belediyenin yan tarafında olan parkta tarihi bir kilise de var, orası şuanda savunmasız" diye konuştu.
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