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İstanbul Boğazı'nda peş peşe kazalar | Gemi kazaları neden yaşanıyor? Boğaz'daki kazaların önüne nasıl geçebiliriz?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.09.2021 11:55
İstanbul Boğazı’nda peş peşe gemi kazaları meydana geldi. Ayrıntıları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, canlı yayında aktarı. Sonrasında ise Arama Kurtarma Federasyonu Onursal Başkanı, Kaptan Umur Zamanoğlu, Boğaz’daki gemi kazalarını değerlendirdi.
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