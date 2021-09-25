25 Eylül 2021, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda peş peşe kazalar | Gemi kazaları neden yaşanıyor? Boğaz'daki kazaların önüne nasıl geçebiliriz?
İstanbul Boğazı’nda peş peşe gemi kazaları meydana geldi. Ayrıntıları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, canlı yayında aktarı. Sonrasında ise Arama Kurtarma Federasyonu Onursal Başkanı, Kaptan Umur Zamanoğlu, Boğaz’daki gemi kazalarını değerlendirdi.