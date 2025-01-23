İsrailli haham: Gazze’yi yok etme fırsatı kaçtı

İsrail ordusunda 470 gün yedek asker olarak görev yapan yahudi din adamı Avraham Zerbib, Gazze'de işlediği korkunç suçları canlı yayında anlattı. Kanal 14'te bir programa katılan İsrailli haham, "Gazze'yi tamamen yok etme fırsatını kaçırdık" dedi. Filistinlileri öldürmenin "Anlatılamaz bir his" olduğunu söyleyen haham ateşkes karşıtı yahudileri ise bakın nasıl teselli etti.

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