İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken, ülkede “Türkiye ile askeri bir çatışma ihtimali” tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların ortasında, İsrailli emekli Albay Eran Lerman’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Lerman, "İsrail, Türk ordusu kadar büyük bir orduyla savaşmaya kesinlikle hazır değil" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı itiraf, A Haber ekranlarında Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırıldı. Emekli İsrailli albayın sözlerini değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, “İsrail’in, Suriye’de çeşitli arazilerde başarı sağlaması beklenemez. İsrail, yıllardır terörle mücadele eden, doğu ve güneydoğu bölgelerinde sarp ve zorlu coğrafyalarda başarıyla operasyonlar gerçekleştirmiş olan Türkiye’ye karşı başarılı olamayacağını biliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Murat Özer ise, emekli Albay Lerman’ın işaret ettiği İsrail’in Suriye’deki vekil unsurlarının kimler olduğunu açıkladı.

