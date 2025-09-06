07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz

İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 23:49
Güncelleme:06.09.2025 23:50
İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken, ülkede “Türkiye ile askeri bir çatışma ihtimali” tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların ortasında, İsrailli emekli Albay Eran Lerman’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Lerman, "İsrail, Türk ordusu kadar büyük bir orduyla savaşmaya kesinlikle hazır değil" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı itiraf, A Haber ekranlarında Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırıldı. Emekli İsrailli albayın sözlerini değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, “İsrail’in, Suriye’de çeşitli arazilerde başarı sağlaması beklenemez. İsrail, yıllardır terörle mücadele eden, doğu ve güneydoğu bölgelerinde sarp ve zorlu coğrafyalarda başarıyla operasyonlar gerçekleştirmiş olan Türkiye’ye karşı başarılı olamayacağını biliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Murat Özer ise, emekli Albay Lerman’ın işaret ettiği İsrail’in Suriye’deki vekil unsurlarının kimler olduğunu açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli emekli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
"Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Daha Fazla Video Göster