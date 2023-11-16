İsrailli ajan Elizabeth Tsurkov’dan YPG/PKK itirafı

Görüntüler 7ay öncesine ait ve katil İsrail'in Orta Doğu'yu karıştırmak için attığı adımlara dair bir itiraf niteliğinde. Hizbullah tarafından kaçırılan İsrailli uzman, YPG/PKK ve İsrail arasında ilişki kurmak için yaptıklarını bakın nasıl açıklıyor...

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