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İsrail'in patlattığı telsizler A Haber'de! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Bana fantastik geliyor! Bir kabiliyet maskeleniyor olabilir

İsrail'in patlattığı telsizler A Haber'de! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Bana fantastik geliyor! Bir kabiliyet maskeleniyor olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 11:37
Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında İsrail'in patlattığı cihazlarla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Gerçeği örtmek için uluslararası medya da dahil olmak üzere bütün dünyaya kamuoyunu manipüle ediyorlar gibi geliyor bana. Bilmediğimiz bir şey gizliyor olabilirler." dedi. Cihazların nasıl patladığı ile ilgili de konuşan Ağar, "Burada bir ‘elektromanyetik pulse’ var öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.
İşte patlatılan telsizler! A Haberde açıkladı İŞTE PATLATILAN TELSİZLER! A HABER'DE AÇIKLADI

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