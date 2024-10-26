26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
İsrail’in İran’a saldırısı | A Haber Tahran sokaklarında halka mikrofon uzattı

İsrail’in İran’a saldırısı | A Haber Tahran sokaklarında halka mikrofon uzattı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 11:14
İşgalci İsrail’in İran’a yönelik 3 dalga şeklinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran sokaklarından son durumu aktaran ekibimizden Ekber Karabağ halka mikrofon uzattı ve duygularını sordu. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber İranlılara mikrofon uzattı
A Haber İranlılara mikrofon uzattı
İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında!
İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında!
İsrail misillemesi! Uzmanlar A Haber’de
İsrail misillemesi! Uzmanlar A Haber'de
A Haber Tahran sokaklarında
A Haber Tahran sokaklarında
Vicdansızlardan utanmaz tehdit!
Vicdansızlardan utanmaz tehdit!
FETÖ’nün cenazesi maskeli baloya döndü!
FETÖ'nün cenazesi maskeli baloya döndü!
Hatay’da 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan’dan
Hatay'da 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan'dan
A Haber Suriye sınırında: PKK’nın can damarlarına darbe
A Haber Suriye sınırında: PKK'nın can damarlarına darbe
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanından korkutan açıklama: Müsilaj geri mi döndü?
Uzmanından korkutan açıklama: Müsilaj geri mi döndü?
TUSAŞ’ta teröristlere operasyon anı!
TUSAŞ'ta teröristlere operasyon anı!
Maskenin ardındaki FETÖ’cüler kim?
Maskenin ardındaki FETÖ'cüler kim?
Daha Fazla Video Göster