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İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında! İşte o anlar...

İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında! İşte o anlar...

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 10:27
İsrail'den beklenen misilleme geldi. İran, Irak ve Suriye vuruldu. Başkentlere eş zamanlı saldırılarda çok sayıda nokta hedef alındı. İsrail'in İran'a saldırısı A Haber kamerasına saniye saniye yansıdı. Muhabirimiz Ekber Karabağ o anları ekrana taşıdı.
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İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında!
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