İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında! İşte o anlar...

İsrail'den beklenen misilleme geldi. İran, Irak ve Suriye vuruldu. Başkentlere eş zamanlı saldırılarda çok sayıda nokta hedef alındı. İsrail'in İran'a saldırısı A Haber kamerasına saniye saniye yansıdı. Muhabirimiz Ekber Karabağ o anları ekrana taşıdı.

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