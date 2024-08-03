03 Ağustos 2024, Cumartesi
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İsrail’e misilleme nasıl olacak? İran ve Hizbullah nasıl intikam alacak?
Bölgesel savaş riskinin arttığı Orta Doğu’da dün gece sıcak saatler yaşandı. Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği İran'dan İsrail'e misilleme çıkışı geldi; bölgede alarmın rengi kırmızıya döndü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Cühan Günyel değerlendirdi.