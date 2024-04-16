16 Nisan 2024, Salı
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İsrail'e ihracat kısıtlaması! Ticaret Bakanlığından flaş açıklama
Ticaret Bakanlığı, İsrail hakkında verilen "ihracat kısıtlaması" ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "9 Nisan 2024 saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." denildi. Ayrıca 1019 ürünün de bu kapsama dahil edildiği duyuruldu.