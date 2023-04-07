07 Nisan 2023, Cuma
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İsrail'den Gazze ve Lübnan'a saldırı! Sert tepkiler
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırı başlattığını duyurdu. Savaş uçakları bölgede belirlenen hedefleri vuruyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları mesajlarla tepki gösterdi.