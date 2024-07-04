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İsrail'den esir takası açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 11:32
İsrail Savunma Bakanı Gallant, esirlerin ailelerine mahkum takası anlaşmasının 'her zamankinden daha yakın' olduğunu söyledi.
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İsrail’den esir takası açıklaması
İsrail'den esir takası açıklaması
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