10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?

İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2025 00:01
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki olarak yüzbinlerce kişi Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla yürüdü. Dünya genelinde de devam eden bu insanlık dramına dikkat çekme eylemleri A Haber’e konu oldu. Uzmanlar, yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünyada İsrail’in neden durdurulamadığını değerlendirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu, en küçük eleştiri ya da ses yükseltme durumunda dahi muhaliflerin baskı altına alınıp susturulduğunu vurguladı.
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
Yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında kaldı!
Yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında kaldı!
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?
Bilal Erdoğan’dan Gazze çağrısı!
Bilal Erdoğan'dan Gazze çağrısı!
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız
"Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız"
Samsun İstiklal Madalyası’na kavuştu!
Samsun İstiklal Madalyası'na kavuştu!
İşgal planı! Gazze’yi ne bekliyor?
İşgal planı! Gazze'yi ne bekliyor?
Bakan Fidan Gazze için Mısır’da! Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Bakan Fidan Gazze için Mısır'da! Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri’nden Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk açıklama:
Dışişleri'nden Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk açıklama:
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Daha Fazla Video Göster