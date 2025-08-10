İsrail zulmü sürüyor! 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor?

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki olarak yüzbinlerce kişi Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla yürüdü. Dünya genelinde de devam eden bu insanlık dramına dikkat çekme eylemleri A Haber’e konu oldu. Uzmanlar, yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünyada İsrail’in neden durdurulamadığını değerlendirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu, en küçük eleştiri ya da ses yükseltme durumunda dahi muhaliflerin baskı altına alınıp susturulduğunu vurguladı.