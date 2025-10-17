İsrail yine oyun peşinde! Hamas duyurdu: Yardım geçişini engelliyorlar

Gazze'de bölgeyi sarsan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes büyük oranda sağlanmış durumda. Ancak sınır hattında zaman zaman çatışma sesleri yükseliyor, ateşkes tam anlamıyla kırılgan. İsrail'den ise Refah Sınır Kapısını açma konusunda net bir tarih yok ancak insani yardım ve yaralı geçişlerine izin verme sinyalleri var. Bölge halkı ise yıllardır kapalı olan bu sınır kapısının açılması için umutlarını koruyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu Kudüs’ten aktardı.

