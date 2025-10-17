17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail yine oyun peşinde! Hamas duyurdu: Yardım geçişini engelliyorlar
İsrail yine oyun peşinde! Hamas duyurdu: Yardım geçişini engelliyorlar

İsrail yine oyun peşinde! Hamas duyurdu: Yardım geçişini engelliyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 10:08
Gazze'de bölgeyi sarsan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes büyük oranda sağlanmış durumda. Ancak sınır hattında zaman zaman çatışma sesleri yükseliyor, ateşkes tam anlamıyla kırılgan. İsrail'den ise Refah Sınır Kapısını açma konusunda net bir tarih yok ancak insani yardım ve yaralı geçişlerine izin verme sinyalleri var. Bölge halkı ise yıllardır kapalı olan bu sınır kapısının açılması için umutlarını koruyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu Kudüs’ten aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail yine oyun peşinde! Hamas duyurdu: Yardım geçişini engelliyorlar
Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?
Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?
İYİ Parti’ye Terörsüz Türkiye tepkisi!
İYİ Parti'ye Terörsüz Türkiye tepkisi!
KYK burs ve kredi başvuruları için son gün
KYK burs ve kredi başvuruları için son gün
TBMM’de mandacı tartışması!
TBMM'de mandacı tartışması!
Yunan muhalefeti: Erdoğan’ın arkasında dekor olduk
Yunan muhalefeti: Erdoğan'ın arkasında dekor olduk
İsrail yine oyun peşinde!
İsrail yine oyun peşinde!
Don Vito operasyonun perde arakası!
Don Vito operasyonun perde arakası!
Can Holding’e ikinci dalga operasyon!
Can Holding'e ikinci dalga operasyon!
AFAD Gazze’ye 81 personel gönderecek
AFAD Gazze'ye 81 personel gönderecek
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü!
Netanyahu çevreye korku yaymaya çalışıyor
"Netanyahu çevreye korku yaymaya çalışıyor"
Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17’si de Türkiye’de var!
Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17'si de Türkiye'de var!
Daha Fazla Video Göster