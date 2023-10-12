İsrail Suriye’yi de vurdu! A Haber sıcak bölgede

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Kara harekatı yakın. Hazırlıklar tamam sadece siyasi liderlerin bize onay vermesini bekliyoruz dendi. Karadan da vurulmaya başladı Gazze ne yazık ki. İsrail savaş uçakları bu kez de Suriye’yi vurmaya başladı." dedi.

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