İsrail soykırımına dijital duvar örüyorlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 05:29
İsrail’in Gazze’de yıllarca sürdürdüğü soykırım 7 Ekim 2023 yılıyla birlikte bir insanlık krizine dönerken, Siyonist yapıya dijital ağlarla koruma duvarı bu sefer de Wikipedia’dan geldi. Buna göre Gazze Soykırımı' maddesi kurucu Wales'in müdahalesiyle askıya alındığı ortaya çıkarken A Haber’e katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, Dijital soykırım tabirinin yerinde bir söylem olduğunu belirtti. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise Siyonizm’in sebep olduğu soykırım vahşetini artık herkesin bildiğini belirterek, “Ne yaparsanız yapın, güneşi balçıkla sıvıyamayacaksınız” dedi.
