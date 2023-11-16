16 Kasım 2023, Perşembe
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın o görüntüsü mide bulandırdı! "Maske mi takıyor?"
Gazze’de insanlık dışı katliamın baş aktörlerinden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın bir basın açıklaması esnasında suratındaki ifade gündem oldu. Gallant’ın yüzünde belirlen gariplik, “"Maske mi takıyor?, Maskenin altında başka birisi mi var?” sorusunu akıllara getirdi.