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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın o görüntüsü mide bulandırdı! "Maske mi takıyor?"

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Giriş: 16.11.2023 14:31
Gazze’de insanlık dışı katliamın baş aktörlerinden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın bir basın açıklaması esnasında suratındaki ifade gündem oldu. Gallant’ın yüzünde belirlen gariplik, “"Maske mi takıyor?, Maskenin altında başka birisi mi var?” sorusunu akıllara getirdi.
Ziyaretten ilk görüntüler
Ziyaretten ilk görüntüler
Maske mi takıyor?
"Maske mi takıyor?"
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