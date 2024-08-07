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İsrail saldırıyor Hamas direniyor! İşgal tanklarını böyle imha ettiler

İsrail saldırıyor Hamas direniyor! İşgal tanklarını böyle imha ettiler

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.08.2024 10:59
İsrail, Gazze'de katliamı sürdürürken Kassam Tugayları var güçleriyle direniyor. Hamas'ın askeri kanadı o direnişin yeni görüntülerini yayınladı. Tankların vurulduğu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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