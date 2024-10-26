İsrail misillemesi A Haber’de! Sokağın nabzını A Haber tuttu

İsrail'in İran'a saldırıları A Haber kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekibimizden Ekber Karabağ hem saldırı anlarını görüntüledi hem de Tahran'da sokağın nabzını tuttu.

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