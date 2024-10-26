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İsrail misillemesi A Haber’de! Sokağın nabzını A Haber tuttu

İsrail misillemesi A Haber’de! Sokağın nabzını A Haber tuttu

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 13:43
İsrail'in İran'a saldırıları A Haber kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekibimizden Ekber Karabağ hem saldırı anlarını görüntüledi hem de Tahran'da sokağın nabzını tuttu.
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