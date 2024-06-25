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İsrail Lübnan sınırında dumanlar yükseliyor! A Haber savaş bölgesinde

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.06.2024 15:47
Güncelleme:25.06.2024 15:56
Gazze'de katliam devam ederken gözler bir yandan da Lübnan-İsrail sınırında. İsrail'in savaşı Lübnan cephesine kaydırması beklenirken Washington'dan gelen açıklamalarla birlikte İsrail'in tavrı değişti. Öte yandan Hamas lideri Haniyye’nin kız kardeşi İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Gelişmeleri sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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