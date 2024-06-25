İsrail Lübnan sınırında dumanlar yükseliyor! A Haber savaş bölgesinde

Gazze'de katliam devam ederken gözler bir yandan da Lübnan-İsrail sınırında. İsrail'in savaşı Lübnan cephesine kaydırması beklenirken Washington'dan gelen açıklamalarla birlikte İsrail'in tavrı değişti. Öte yandan Hamas lideri Haniyye’nin kız kardeşi İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Gelişmeleri sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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