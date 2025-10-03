İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde! A Haber bölgede

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumud filosuna yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin alıkoyduğu ve aralarında 48 Türk'ün de olduğu 455 aktivistin serbest kalması için girişimler devam ediyor. Alıkonulan aktivistler Negev Çölü'nde, Gazze ile Mısır arasında Mısır sınırına yaklaşık 30 KM mesafede bulunan Kesdiot Hapishanesi'nde. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ayrıntıları aktardı.

