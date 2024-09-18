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İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?

İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 13:43
Siber terör saldırısı nasıl yapıldı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?
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