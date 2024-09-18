İsrail hangi çağrı cihazlarını patlattı?

Siber terör saldırısı nasıl yapıldı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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