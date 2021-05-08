İsrail güçleri Kadir Gecesi'nde ibadet eden Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail güçleri dün Mescid-i Aksa'ya namaz kılan Filistinlilere plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırmış, 200'den fazla Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere bu akşamda ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya bölgede yaşananları A Haber canlı yayınında yorumladı.

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