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01.02.2020
İsrail, Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ile eşi ve çocuklarını 5 saat alıkoydu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, cuma akşamı Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul’a dönmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocukları ile birlikte hukuksuz bir şekilde 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.
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