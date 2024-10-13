13 Ekim 2024, Pazar
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İsrail - ABD'den İran'a "ortak saldırı" mı?
İsrail İran'ı vurursa neler yaşanır, İran'a "ortak saldırı" mı? Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Acar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Acar, “Burada savaşın bölgeselleşmesi ile ilgili bir tehlike var ve ABD bunu istemiyor. Daha sınırlı ve düşük yoğunluklu bir saldırı istiyor. İsrail’in yönetimini bu anlamda baskılıyor.” ifadelerini kullandı.