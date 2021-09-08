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İSKİ’ye bitmeyen çalışma tepkisi! 4 aydır yapamıyorlar

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 14:31
Son dakika haberine göre… İSKİ’nin 4 ay önce Ataşehir'de başlattığı altyapı çalışması bir türlü tamamlanamadı. Mahalle halkı ise bu duruma isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Halimiz perişan, 3 aydır toz toprak. Şikayet edecek hiç bir mercii yok her yeri arıyoruz hiç bir muhattap bulamadık." ifadelerini kullandı.
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