08 Eylül 2021, Çarşamba
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İSKİ’ye bitmeyen çalışma tepkisi! 4 aydır yapamıyorlar
Son dakika haberine göre… İSKİ’nin 4 ay önce Ataşehir'de başlattığı altyapı çalışması bir türlü tamamlanamadı. Mahalle halkı ise bu duruma isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Halimiz perişan, 3 aydır toz toprak. Şikayet edecek hiç bir mercii yok her yeri arıyoruz hiç bir muhattap bulamadık." ifadelerini kullandı.