11 Mayıs 2022, Çarşamba
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İSKİ'ye ait su borusu patladı! İşte suyun akışını durduramayan İSKİ ekipleri
İstanbul'da İSKİ'ye ait boru hattında patlama meydana geldi. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olay yerinden detayları aktardı. Saatler sonra bölgeye gelen İSKİ ekiplerinin suyu durduramadığı anlar canlı yayına yansıdı.