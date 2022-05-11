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İSKİ'ye ait su borusu patladı! İşte suyun akışını durduramayan İSKİ ekipleri

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 10:41
İstanbul'da İSKİ'ye ait boru hattında patlama meydana geldi. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olay yerinden detayları aktardı. Saatler sonra bölgeye gelen İSKİ ekiplerinin suyu durduramadığı anlar canlı yayına yansıdı.
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