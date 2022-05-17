17 Mayıs 2022, Salı
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İSKİ’nin kimyasal atık Kınıklı Deresi'nin son hali...
Jandarma ekipleri, İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salınan kimyasal atığın Kınıklı Deresi'ni kirlettiğini tutanak altına aldı. Vatandaş Marmara Denizi'ne kimyasal atık bırakılmasına tepki gösterdi. Ahmet Niyazi Akçalık: “15 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ziraat Mühendisiyim. Daha önceki İBB’yle hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Bir dünya balık öldü biz de tarımla uğraştığımız için tarımsal sulamada o dereyi kullanamaz hale geldi. Biz tarım sulamada filtre taktık ancak o filtreler bile tıkanıyor. Bizim ürettiğimiz mal İstanbul halkına gidiyor. Tabiri caizse İstanbul halkı kendi eliyle kendini vuruyor.”