17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İSKİ’nin kimyasal atık Kınıklı Deresi'nin son hali...

İSKİ’nin kimyasal atık Kınıklı Deresi'nin son hali...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2022 12:38
Jandarma ekipleri, İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salınan kimyasal atığın Kınıklı Deresi'ni kirlettiğini tutanak altına aldı. Vatandaş Marmara Denizi'ne kimyasal atık bırakılmasına tepki gösterdi. Ahmet Niyazi Akçalık: “15 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ziraat Mühendisiyim. Daha önceki İBB’yle hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Bir dünya balık öldü biz de tarımla uğraştığımız için tarımsal sulamada o dereyi kullanamaz hale geldi. Biz tarım sulamada filtre taktık ancak o filtreler bile tıkanıyor. Bizim ürettiğimiz mal İstanbul halkına gidiyor. Tabiri caizse İstanbul halkı kendi eliyle kendini vuruyor.”
İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
Kılıçdaroğlu’nun provokasyonuna tepki
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki
Yazıcıoğlu’nun şoförünün şüpheli ölümü!
Yazıcıoğlu’nun şoförünün şüpheli ölümü!
DEAŞ’lı 3 canlı bomba yakalandı
DEAŞ'lı 3 canlı bomba yakalandı
İSKİ’nin kimyasal atık Kınıklı Deresi’nin son hali...
İSKİ’nin kimyasal atık Kınıklı Deresi'nin son hali...
Bordo Bereliler’den özel görüntüler
Bordo Bereliler'den özel görüntüler
Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar
Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar
Twitch şebekesine şafak operasyonu
Twitch şebekesine şafak operasyonu
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Flaş NATO açıklaması
Flaş NATO açıklaması
PKK’nın iç hesaplaşması
PKK'nın iç hesaplaşması
Başkan Erdoğan kritik ziyaret
Başkan Erdoğan kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster