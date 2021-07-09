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İSKİ'nin ihmali küçük çocuğu öldürecekti!

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Giriş: 09.07.2021 19:02
Çekmeköy'de kanalizasyon çalışması yapan İSKİ, rögar kapağını sabitlemeden bölgeden ayrıldı. Bir daha geri gelmedi. Kağıt toplayıcıları demir kapağı çalıp götürdü. Rögarın üstünü kartonla örttü sokakta oyun oynayan Mikail A. adındaki çocuk rögarın içine düştü. Küçük çocuk ölümden dönerken, İSKİ çocuğun rögar içine düştüğünü kabul etmedi.
İSKİ'nin ihmali küçük çocuğu öldürecekti!
İSKİ'nin ihmali küçük çocuğu öldürecekti!
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